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Van'da mahalle ve mezralardaki karantina 3'üncü günde de devam etti

DHA

Van'da mahalle ve mezralardaki karantina 3'üncü günde de devam etti


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor. 
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından 2 gün önce de Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.
Üç gündür karantinanın uygulandığı Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. İhtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye giden Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.
Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nde vakayla temas halinde olanlar, sağlık ekiplerince tespit edilerek taramadan geçiriliyor.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2020-03-30 11:56:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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