Van'da kar yağışı ve sis!

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Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.

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