Başkale’de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde Korona virüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Korona virüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya aldı. Jandarma ekipleri tarafından mahalle giriş ve çıkışa kapatılarak, geçişlere izin verilmiyor.

Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi’nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.