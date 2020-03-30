Erciş´te ilk seyahat izin belgesi verildi

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Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA) VAN´ın Erciş ilçesinde bugün ilk defa bir kişiye seyahat izin belgesi verildi. İzin belgesi alan Hasan Demir, yarın memleketine gidebilecek.

Mersin'den 7 gün önce öğretmen olarak atanan kızının tayini nedeniyle Erciş'e gelen Hasan Demir, özel bir firmada çalıştığını ve dönmek zorunda kaldığını belirterek, seyahat izin kuruluna müracaatta bulundu. Erciş otogarındaki sağlık çalışanlarınca muyanesi yapılan Hasan Demir'de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenince seyahat izin belgesi verildi. İlçede ilk defa seyehat izin belgesi alan ve yarın memleketine gidecek olan Demir, uygulamadan memnun kaldığını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL

2020-03-30 15:13:00



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