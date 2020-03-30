Dışarı çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor

Van’ın Çatak ve Başkale ilçelerinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

Tüm dünyada ve Türkiye’de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye’de de can kaybına neden oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çatak ilçesine bağlı Onağıl Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaş üstü Mehmet Ali Ahi’nin un ve gıda ihtiyacı jandarma tarafından karşılanırken, sağlık ekipleri ise Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde sağlık kontrolü yaptı.

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