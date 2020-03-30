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Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van'da nitelikli işgücünün artması, bilgiyi üreten ve paylaşan nesillerin yetiştirilmesi ve, gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesine imkân sağlanması beşeri sermayemizi güçlendirecektir. Bunlarda ancak eğitim ve eğitimin altyapısı ile ilgilidir" dedi.

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Van’da nitelikli işgücünün artması, bilgiyi üreten ve paylaşan nesillerin yetiştirilmesi ve, gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesine imkân sağlanması beşeri sermayemizi güçlendirecektir. Bunlarda ancak eğitim ve eğitimin altyapısı ile ilgilidir” dedi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, AK Parti iktidarları döneminde eğitim konusu her zaman öncelikli meselelerden biri olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak fırsat eşitliği içinde eğitim öğretim imkânlarından yararlanması için her hükümet döneminde azami gayret gösterilmiştir. AK Parti olarak 2002 ve 2020 yılları arasında eğitim alanında yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün okullaşma oranında ve fiziki altyapı sorunları büyük ölçüde aşılmıştır. Geleceğimizin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklar yarınlarımızın teminatı olacaktır. Eğitim ile ilgili altyapımızı daha da güçlendirmek ve kaliteyi yükseltmek için bütün imkânlarımızı ve enerjimizi bu yöne sarf edeceğiz.
Van ili genelinde 2018 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılarak sözleşmeleri imzalanan, ancak ekonomik tedbirler kapsamında inşaatına başlanılmayan 17 okulumuzun yapım işi için Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl bütçesinden ödenek tahsis etmiştir. Bölgemizin coğrafi ve iklim koşulları dikkate alınarak söz konusu okullarımızın inşaat çalışmalarına kısa süre içinde başlanılması ve 2021 yılı eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedeflenmektir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın 2020 yılı yatırım programı kapsamında Van ilimize spor, güzel sanatlar ve denizcilik lisesi nitelikli liseler kazandırılmış olup bunlarla birlikte 600 öğrenci kapasiteli pansiyon, spor salonu ve atölye yapımı yer almaktadır. Söz konusu bu yatırımlara da 2020 yılı içinde başlanılarak 2022 yılı eğitim öğretim dönemine kazandırılması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımların Van ve ilçelerimize kazandırılmasında başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza, AK Parti Van Milletvekili arkadaşlarıma ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor, yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bunlar Tuşba’da spor lisesi 24 derslik, 200 kişilik öğrenci pansiyonu, çok amaçlı spor salonu, Anadolu lisesi 24 derslik, mesleki ve teknik Anadolu lisesi 24 derslik, 200 kişilik pansiyon, 1 atölye, Bardakçı Mahallesi 24 derslikli ortaokul, Tebrizkapı Mahallesi 24 derslikli ilköğretim okulu, Polatoğlu Mahallesi 32 derslikli ilköğretim okulu, İpekyolu’da Hanikoğlu Mahallesi 32 derslikli ilköğretim okulu, Kaleardı Mahallesi 24 derslikli ilköğretim okulu, Erciş’te mesleki ve teknik lise 24 derslik, 200 kişilik pansiyon, 2 atölye, Çelebibağı Mahallesi 16 derslikli ilköğretim okulu, Muradiye’de Yenişehir Mahallesi 32 derslikli ilköğretim okulu, Çaldıran’da spor salonu, Kışla Mahallesi 24 derslik ilköğretim okulu, Çatak’ta Alaçayır Mahallesi 12 derslikli ilköğretim okulu, Gevaş’ta Kurultu Mahallesi 4 derslikli ilköğretim okulu, Gürpınar’da Çakınlı Mahallesi 5 derslikli ilköğretim okulu, Özalp’te Çubuklu Mahallesi 8 derslikli ilköğretim okulu, Bahçesaray’da Kaşıkçılar Mahallesi 2 derslik ve Çatbayır Mahallesi 4 derslik, Başkale ilçesinde ise Hafiziye Mahallesi 16 derslik ilköğretim okuludur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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