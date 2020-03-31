Rektör Şevli’den ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın rektörleri kampanyaya destek vermeleri konusunda davet etmesinin ardından Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Rektör Şevli, bu anlamlı kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Bu duygularla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato üyelerini ve Van YYÜ ailesini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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