Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 şahsın sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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