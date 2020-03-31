Yanan iş yerinde tekrar dumanların yükselmesi ekipleri alarma geçirdi

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Van’da dün gece saatlerinde yangının çıktığı giysi mağazasından yeniden dumanların yükselmesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 3. Sokakta yer alan bir giysi mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dün gece saatlerinde yangın çıktı. Gece itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu mağazadaki yangın kontrol altına alırken, aynı mağazadan bugün saat 17.30 sıralarında yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangından büyük hasar gören mağazada yeniden soğutma çalışması yaparak çıkan dumanları kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri müdahale sonrası iş yerinden incelemelerde bulundu.

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