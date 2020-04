Başkan Say’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günlerden itibaren aldığı önlem ve hayata geçirdiği ilklerle yoğun bir mücadele yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da desteğini açıkladı. Kaymakamlık bünyesinde bulunan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nda 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli yardım kolilerinin götürülmesi için destekler sunan Başkan Say, belediye bünyesinde kurduğu ‘Acil Destek Ekibi’ ile yardım kolileri hizmetini de ikiye katladı. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşların evlerinde kalmaları için ‘Edremit Çocuk’ dergisi çıkartan ve akabinde sosyal medya üzerinde bilgi yarışmaları düzenleyen ve dezenfekte istasyonu kuran Başkan Say, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi. Yaşanan süreci hep birlikte aşacaklarını ve bunun içinde dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Say, imkanı olan tüm vatandaşların da bu kampanyaya katılarak gereken desteği vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

