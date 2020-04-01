Nisan ayında kar yağışı Başkale’de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

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Van’ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Başkale’de Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılarda ve araçların üzerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

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