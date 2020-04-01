Van Cumhuriyet Başsavcılığı: “Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır”

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine bağlı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu, hükümlü ve personelde herhangi bir korona virüs testinin pozitif çıkmadığı, tüm tedbirlerin ise en hassas şekilde alındığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsten korunmak amacıyla M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığının tavsiyeleri uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarımızda, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin ertelendiği, açık ve kapalı tüm ceza infaz kurumlarımızda görüşlerin ertelendiği, işyurtları kapsamında dışarıdan gelen hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrıldığı, bulaşıcı hastalık belirtisi olan hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapıldıktan sonra kuruma alındığı, ceza infaz kurumlarımızda görevli personel dahil olmak üzere kurumlarımıza giren herkesin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı, ceza infaz kurumlarımızdaki ve çocuk eğitim evlerimizdeki aile görüşme odalarının kullanılmasının ertelendiği, Adalet Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumlarımızdaki ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzdeki tüm faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar ertelendiği, ceza infaz kurumlarımızda ve adliyemizde dezenfeksiyon ve temizlik işlerinin rutin olarak yerine getirildiği, ceza infaz kurumlarımızda ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçların her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte edildiği, hijyen noktasında farkındalığın arttırılması amacıyla ceza infaz kurumlarımızdaki personellerimize gerekli eğitimin verildiği, kurum içinde afişlerin asıldığı ve duyuruların yapıldığı, ceza infaz kurumlarımıza ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarımıza kabul edildiği, hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlülerin ise imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulduğu, ilk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediklerinin kolluk marifetiyle tespit edildiği, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevklerinin sağlandığı, ancak bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerde ve personelimizde herhangi bir korona virüs testinin pozitif çıkmadığı, pozitif vaka bulunmadığı, bütün ceza infaz kurumlarımıza yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesinin temininin sağlandığı, salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarımızda ilk müdahale esnasında gerekli tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyaçlarının giderildiği, ceza infaz kurumlarımızdaki tüm personelin kurumdaki görevlerinden hemen sonra öğrenci yurtlarında kontrol altında tutulduğu, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla kurum personelinin evlerine gidişlerine izin verilmediği, söz konusu salgın hastalıkla mücadele konusunda Van Adliyesinde ve Van ilinde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında gerekli tüm tedbirlerin en hassas şekilde alındığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

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