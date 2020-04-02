Van’da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte toplu taşıma hizmeti veren minibüs ve ticari taksileri dezenfekte etti.

Van’da küresel salgın korona virüs ile mücadele devam ediyor. Salgın sonrası kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, özel halk otobüsleri, minibüs ve ticari taksiler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Atatürk Kültür Parkı’nda oluşturulan dezenfekte noktasına gelen toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. Ekipler, dezenfektan çalışmaları ile birlikte araç şoförlerine, virüse karşı hijyen konusunda bilgilendirmeler de yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları yerinde takip eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarının önemine değinen Tuğrul, çalışmaların şoför esnafında da büyük bir takdir topladığını söyledi. Tuğrul, “Bu noktada ilk andan itibaren ilimizde çok ciddi bir çalışma olduğuna şahit olduk. Günde binlerce vatandaşımızı taşıyan toplu taşıma araçlarımız da düzenli aralıkla dezenfekte ediliyor. Bu gerek biz otomobilci esnafı gerekse araçları kullanan vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir önem arz ediyor. Ben bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Araçlarında ilaçlama çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirten minibüs şoförü Ayhan Akbulut ise “Araçlarımızın dezenfekte edilmesi bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor. Vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla araçlarımıza binebiliyorlar. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bu örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.