Tuğba öğretmenden öğrencilerine uzaktan etkinlik Sınıf öğretmeni, canlı yayın ile öğrencilerine tuz seramiği yaptırdı

Van Ferit Melen İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuğba Yılmaz, öğrencileriyle düzenlediği canlı etkinlikle tuz seramiği yaptırdı.

Korona virüsü salgını nedeniyle eğitime verilen bir hafta aranın ardından Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitim almaya başladı. Van’da da başarılı şekilde süren uzaktan eğitim sistemi, kendilerini mesleğine adayan öğretmenleri öğrencileri için farklı projeler üretmeye sevk etti. Ferit Melen İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuğba Yılmaz da öğrencileriyle düzenlediği canlı etkinlikle tuz seramiği yaptırdı.



“Amacımız evlerde daha eğlenceli ve verimli zaman geçirmek”

Korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçmelerine rağmen öğrencileri ile iletişimlerini sürdürdüklerini belirten Sınıf Öğretmeni Tuğba Yılmaz, “Öğrencilerimizle ailelerin de katılımı ile düzenlediğimiz uzaktan canlı etkinliğimiz, tahminimden çok güzel geçti. Her bir ailemizle yaptığımız etkinliğin videosu çekildi. Daha sonra videoları birleştirdik ve evde tuz seramiği yapımını bir bütün olarak uygulamalı anlatmış olduk. Burada amacımız korona virüs nedeniyle yapılan uzaktan eğitime hem aktivite ile destek olmak hem de bu süreçte çocuklarımızın zamanını daha verimli geçirebilmelerine katkı sunmak. Böylece evde kendi tuz seramiğimizi de yapmış olduk. Son olarak evde kal Türkiye, hayat eve sığar şeklinde çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

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