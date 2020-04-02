Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen baskında, 1 kilo 400 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında; 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-04-02 11:44:50



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