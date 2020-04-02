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AK Parti’li Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı

İHA

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti’li Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Bölgemizin incisi Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, şehrimizin her karış toprağına sahip çıkmak için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz ile en kısa zamanda aşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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