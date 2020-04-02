İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ederken diğer taraftan ilçe sınırları içerisindeki mahallelerde bahar temizliğine devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçe sınırları içindeki mahallelerde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Ali Paşa, Şerefiye, Selimbey, Cevdet Paşa ve Hafiziye mahallelerindeki sokak, cadde ve boş arazilere atılan çöpleri toplayan ekipler, ilerleyen günlerde ise tüm merkez ve kırsal mahallelerde faaliyetlerine devam edecek.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye olarak daha güzel ve temiz bir İpekyolu için çalıştıklarını belirtilerek, “Cadde ve sokakları yıkarken diğer taraftan mahallerimizdeki cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpler ile solmuş ve kurumuş otları toplayarak güzel bir çehreye dönüştürüyoruz. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için, çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.