Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece çelenk sunma yapıldı

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Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, korona virüs pandemisi nedeniyle sadece Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde valilik önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın dışında kimse davet edilmedi. Törende Atatürk Anıtı’na Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, valilik ve büyükşehir belediyesi çelenklerini, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise garnizon komutanlığı çelengini sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla son buldu.

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