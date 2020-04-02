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İpekyolu Müftülüğü, kimsesizlerin yardımına koşuyor

İHA

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Birimi' için İpekyolu Müftülüğü 30 din görevlisini görevlendirdi.

İpekyolu Müftülüğü, kimsesizlerin yardımına koşuyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Birimi’ için İpekyolu Müftülüğü 30 din görevlisini görevlendirdi.
Polis, Jandarma, kurumlarca görevlendirilen personellerden oluşan ekibin içinde yer alan din görevlileri, İpekyolu Kaymakamlığınca hazırlanan gıda paketlerini belirlenen vatandaşların evlerine kadar götürüyor. 65 yaş üstü olan ve sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları, sürekli kullandığı ilaçlar, ‘Vefa Sosyal Destek Birimi’nde görevlendirilen din görevlileri ile birlikte adreslerine teslim ediliyor.
İpekyolu ilçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, görev yapan din görevlilerinin çevrelerinde bu yaş grubunda olan veya maddi durumu zayıf olan vatandaşları belirleyerek ilgili birimlere bildirmek suretiyle ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunduğu belirtildi. Açıklamada, “Özellikle mahallelerde görev yapan din görevlileri, kimsesiz olan vatandaşların günübirlik market, manav ve benzeri ihtiyaçlarını bizzat temin ediyor” denildi.
İpekyolu Müftü Vekili ve Van İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri de, din görevlileriyle en ücra köşelere kadar ulaşarak zorda kalan, kimsesi olmayan, fakir fukaranın yanında olmaya, onlara maddi manevi yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. Emiri, “Bu süreci dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede tutarak, devletimizin talimatları doğrultusunda ‘Haydi Van Evde Kal, Sağlıcakla Kal’ diyerek, Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına tüm gücümüzle destek vererek bu sıkıntılı günleri milletçe Allah’ın izni inayetiyle atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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