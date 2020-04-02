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Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanacak

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanlarının görevli olduğu sağlık kuruluşuna en yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanacak

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanlarının görevli olduğu sağlık kuruluşuna en yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının korona virüs ile yürütülen mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hep yanında olduğunu belirterek, “Kamuya bağlı sosyal tesislerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen personelimiz için Valimiz Mehmet Emin Bilmez’in destekleri ile İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimiz bünyesinde görev yapan tüm sağlık çalışanları bu haktan yararlanacaktır. Van hekim evi, Van İskele Öğretmenevi, Van Çitören’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi, TEİAŞ misafirhanesi ve tüm ilçelerdeki öğretmenevleri personelimize tahsis edilmiştir. Van genelinde kamu misafirhanelerinde kalacak personellerimizin yemek ve diğer ihtiyaçları müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın hep yanındayız. Ayrıca bu zorlu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmaması için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen taşıma hizmetlerinde servis ihtiyacını sağlanarak ücretsiz yararlanabilecek. Sosyal izolasyonun büyük önem kazandığı bu dönemde, Van’daki sağlık çalışanları büyük bir özveri ile görevlerine 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekte olup hastalığın yayılmaması için önlemler alınarak sahada aktif olarak çalışmaktadır. Hastanelerimiz bu sürece tamamen hazır bulunmaktadır. Bu süreçte taleplerimizi uygulamaya koyan başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, İl Emniyet Müdürüne, Garnizon Komutanına, İl Jandarma Komutanına, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine sunmuş oldukları katkılardan dolayı sağlık personelleri adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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