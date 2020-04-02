DAKA’dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAKA’dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek

İHA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA olarak 4 ilde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacaklarını bildirdi.

DAKA’dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA olarak 4 ilde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacaklarını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Halil İbrahim Güray, korona virüs salgın riskinin bölgemizde yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla COVID19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan ettiklerini söyledi. Güray, “7 milyon TL toplam bütçeye sahip program kapsamında 4 ilden sunulacak, korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere 200 bin ile 1,5 milyon TL arasında destek verilecek ve desteklenecek projeler 1 ile 3 ay arasında uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile kar amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabileceği programa başvurular 30 Nisan 2020 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve belgelere www.daka.org.tr adresinden ulaşılabilirken, programla ilgili sorular pybdestek@daka.org.tr adresine iletilebilecek. DAKA tarafından açıklanan program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları aracılığıyla korona virüs ile mücadelede uygulanacak aşamalı bir planın birinci aşaması kapsamında hayata geçiriliyor. Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile kalkınma ajanslarınca tüm Türkiye’de salgın riskinin ülkemizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Programın 3 temel önceliğini virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturuyor. Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında yenilikçi uygulama geliştirilen projeler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsinin dahil olduğu süreçte haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen, 1 ay süreyle askıda kalacak programa yapılan başvurular ilgili ajanslar tarafından 3 gün içinde sonuçlandırılacak. Planın bir diğer aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacak. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları korona virüs salgınının bölgelerindeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Erkan: Tarım Eylem Planı acilen hazırlanmalı
YEREL HABERLER Dr. Erkan: Tarım Eylem Planı acilen hazırlanmalı
Van’ın işlek caddelerine park yasağı getirildi
YEREL HABERLER Van’ın işlek caddelerine park yasağı getirildi
Van’da ‘Korona Virüs Psikososyal Destek Hatları’ hizmete girdi
YEREL HABERLER Van’da ‘Korona Virüs Psikososyal Destek Hatları’ ...
Tuşba Belediyesinden çıkan haberlere yalanlama
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden çıkan haberlere yalanlama
Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz ...
Van Milletvekili Gülaçar'dan ‘2 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Van Milletvekili Gülaçar'dan ‘2 Nisan’ mesajı
İpekyolu Müftülüğü, kimsesizlerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER İpekyolu Müftülüğü, kimsesizlerin yardımına koşuyor
Başkale’de kar yağışı
YEREL HABERLER Başkale’de kar yağışı
(Görüntülü) Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devletten aldığı bursun bir kısmını ...
(Görüntülü) Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi
Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya ...
Başkan Ensari’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece çelenk sunma yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece ...
İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği
(Görüntülü) Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk ...
AK Parti’li Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı
Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi
Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni ...
Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu
Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı
YEREL HABERLER Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı
Başkan Aslan’dan ‘2 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘2 Nisan’ mesajı
(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş ...
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Hassas burun 'Şila', 'evde kal' klibinde/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Hassas burun 'Şila', 'evde kal' klibinde/ Ek Fotoğraf

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X