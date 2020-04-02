Van’da ‘Korona Virüs Psikososyal Destek Hatları’ hizmete girdi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘Korona Virüs Psikososyal Destek Hatları’ hizmete alındı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgınının birçok ülkede yayıldığı gibi ülkemizde de yayılmaya başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını önlemek için birçok tedbire başvurulmuştur. Salgın süresinde halkımızda ortaya çıkabilecek endişe, korku ve stres tepkilerinin bu olağanüstü duruma verilen tepkilerin normal tepkiler olduğunu belirtmek istiyoruz. Ancak halkımızın bu süreci daha sağlıklı atlatmasını sağlamak ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza psikososyal desteği vermeye hazır olduğumuzu ve halkımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu hizmetimizi sağlamak için; korona virüsüyle mücadele sürecinde, vatandaşlarımıza psikolojik olarak destek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı hayat merkezleri, ilçelerimiz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezlerinde görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcileri tarafından halkımıza psikososyal destek verilecek olup, kişinin kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda belirtilen merkezlerde hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında ‘yüz yüze olmasak da yanınızdayız’ prensibinden hareketle telefon iletişimi yoluyla hizmet verilmeye devam edilecektir. Psikososyal destek hatlarımız ve kurumlarımız ise; İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi 04325021780828384 dahili numaraları 117 (sosyal çalışmacı), 118 (psikolog), 120 (çocuk gelişimci), Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi 04322158476 dahili numaraları 1138 (sosyal çalışmacı çocuk gelişimci), 1151 (psikolog), Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi 04323883227, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü 04323172616 dahili numara 104 (PsikologSosyal Çalışmacı) Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek hatları ise İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi 04322150482 dahili 130, Tuşba Sosyal Hizmet Merkezi 0432216047475 dahili 115, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi 04322178161 dahili 2142’dir” denildi.

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