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Cezaevi firarisi, evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı

DHA

Cezaevi firarisi, evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da 9 yıl önce yaşanan deprem felaketi sırasında cezaevinden firar eden N.Ö., evinin içinden ahıra çıkan gizli tünelde yakalandı.
Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, 6 ayrı uyuşturucu suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., Van M Tipi Cezaevi'nden firar etti. N.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalarda aradan geçen 9 yıla rağmen sonuç alınamadı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip, N.Ö.'nün Gürpınar ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan jandarma, firariyi evin içinden ahıra çıkan tünelde yakaladı.
N.Ö., firar ettiği M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-04-02 18:00:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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