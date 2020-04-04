Bu kez ‘Evde kal’ çağrısı, dedektör köpeklerden geldi

Narkotik suçlarla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan dedektör köpekler, ‘Evde kal’ çağrısında bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele döneminde etkin bir mücadele sürdüren polis ekipleri, bu kez ‘Evde kal Türkiye’ mesajını dedektör köpekler üzerinden verdi. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezindeki (KEM) hassas burunlu dedektör köpekler, eğitmenleri tarafından verilen komutlarla ’Evde kal’ çağrısını havlamayla yaptı.



“Lütfen bu çağrıyı dikkate alın”

İHA muhabirine konuşan Van il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde görevli polis memuru Sadık Orhan, bu kez köpeklerinin ‘Evde kal’ çağrısında bulunduğunu belirterek, bu çağrının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Süreçte KEM olarak vatandaşın huzuru, güvenliği ve sağlığı için dışarıda olduklarını ifade eden Orhan, vatandaşın da kendi sağlığı için evde kalması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, dedektör köpeklerden ‘Şila’ Van Emniyet Müdürlüğü'nün korona virüs önlemleri kapsamında hazırladığı klipte oynadı. Klipte narkotik köpek Şila’nın eğitmeninin verdiği talimatlar doğrultusunda yine havlayarak 'Evde kal' çağrısı yapmıştı.

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