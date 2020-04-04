Van'da plastik sebzelik içerisinde eroin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-04-04 10:39:31



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