Van Büyükşehir Belediyesinden maske üretimi

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla etkin mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesindeki oto döşeme atölyesi terzihaneye çevrilerek maske üretimine başlandı. Burada üretilen tek kullanımlık koruyucu maskeler daha çok kurum içerisindeki ihtiyacı karşılayacak.

Hijyen kurallarına uygun olarak üretilen maskeler özenle paketlenerek kullanıma hazır hale getirilirken, talep doğrultusunda üretim kapasitesinin de artırılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.