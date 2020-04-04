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Van Valiliğinden korona virüs önemleri duyurusu

İHA

Van Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Van Valiliğinden korona virüs önemleri duyurusu

Van Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayımlandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırlarına toplu ulaşım aracı, özel araçlar ile tüm giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren geçici bir süre için durdurulmuştur. İlimiz genelinde 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları saat 24.00’dan itibaren yasaklanmıştır. Yasağa uymayıp sokağa çıkan 20 yaş ile 16 yaş arasındaki vatandaşların kendisine, 15 yaş ve altındaki çocukların ise tespit edilmesi halinde ebeveynlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanacaktır. İl genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır. İlimizde meydan, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu halde yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlar, yan yana yürürken sosyal mesafeyi gözeteceklerdir. İş yeri sahipleri ve çalışanlar mekan içerisinde bulunacak. Aynı cadde üzerindeki iş yeri sahipleri ve çalışanları kapı önü ve kaldırımda bireysel ve toplu olarak duramayacak. Meydanlarda, sokaklarda iş yerlerinin önünde beklemek, sohbet etmek gibi faaliyetler yasaklanmıştır. Tüm bu kararlara muhalefet eden vatandaşlarımız hakkında Umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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