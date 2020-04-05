Derslerini takip edemeyen Sırma´ya, kaymakamlıktan televizyon



Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van) (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde 10 yaşındaki Sırma Ayşin, televizyonları arızalandığı için derslerini takip edemeyince, kaymakamlık tarafından aileye televizyon hediye edildi.

Gürpınar Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sırma Ayşin, televizyonları arızalanınca, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konan uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslerini takip edemedi. Ailesinin maddi durumu kötü olan küçük Sırma, yetkililere ulaşarak yeni bir televizyon alınması için yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Fatih Sayar'ın talimatıyla Ayşin ailesine televizyon hediye edildi. Eve giden görevliler, televizyonun kurulumunu yaptı.

Büyük mutluluk yaşayan Sırma Ayşin, "Televizyonumuz bozulmuştu, derslerime çalışamıyordum. Ben de kaymakam amcayı aradım, o da bize yeni bir televizyon gönderdi. Artık EBA TV'de derslerimi takip edeceğim, kaymakam amcaya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sayar ise yardıma ihtiyaç duyan herkesine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Kızımız Sırma Ayşin bize ulaşarak televizyonlarını bozulduğunu belirterek derslerini takip edemediğini iletti. Biz de Gürpınar Kaymakamlığı olarak Sırma'nın isteğini yerine getirdik. Bizim de Sırma'dan tek isteğimiz derslerini aksatmaması. Bundan sonra da gerek kaymakamlık olarak, gerek Vefa Gurubu olarak bütün imkanlarımızla Gürpınarlıların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2020-04-05 13:49:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.