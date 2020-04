Başkale’de konteyner kente yerleşim başladı

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremin ardından kurulumu tamamlanan konteynerlere vatandaşlar yerleşmeye başladı.

Merkezi İran’ın Khoy kenti olan ve 23 Şubat'ta yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede yaşanan yıkımın ardından depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde 2 bin konteyner kurulması için çalışma başlatılmıştı. 6 mahallede toplamda bin 351 konteynerden 676'sının kurulumu tamamlanırken, ailelerin yerleştirilmesine başlandı. Aileler için yerleştirilen konteynerlerde; elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı.



“Devletimiz her şeyi yaptı”

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, “Şimdi de konteynerlerimiz geldi. İnşallah devletimiz bizlere ev de yapacak. 130 konteynerimiz kuruldu. Birkaç konteynerimiz eksik, AFAD yetkilileri onları da tamamlayacak. Biz devletimizden memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, valimize ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı. İnşallah bu virüs belasını içimizden def olur. Dileğimiz odur” dedi.

Gelenler Mahalle Muhtarı Özcan Işık da, depremin ardından yaşadıkları zor süreçte kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Konteynerler çadırlardan daha iyidir. Yağmurdan soğuktan barınıyoruz. Devletimiz, bakanlarımız her şeyi yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim için her şeyi yaptılar” diye konuştu.

Güvendik Mahalle Muhtarı Remzi Demir ise mahallede yaşayan tüm vatandaşlar adına kendilerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki biz Türk vatandaşıyız. Biz yapılan her şeyden dolayı çok memnunuz. Allah razı olsun, bize el uzattılar. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadır. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Deprem bölgesine yapılan yardımlar

Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye toplamda 2 milyon 45 bin TL olmak üzere her aileye 1000 TL nakdi yardım yapıldı. Ayrıca depremden dolayı hayvanları telef olan 107 çiftçiye bin 868 küçükbaş ve 34 de büyükbaş hayvan bedeli olarak 2 milyon 151 bin 750 TL ödeme yapıldı. Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu bölgede, Türk Kızılayı ekipleri tarafından 36 gün boyunca günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımıyla depremzedelere toplamda 541 bin sıcak yemek dağıtıldı. Başkale Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesine halen gıda ve günlük ekmek yardımları da sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.