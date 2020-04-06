İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan at sırtında getirildiği belirtilen 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınırIndaki Uzunburun bögesine operasyon düzenledi. Operasyoda, araziye terk edilmiş 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.<br>Ele geçirilen eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-06 23:04:59<br>

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