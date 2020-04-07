İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla devletin aldığı sağlık tedbirleri kapsamında öğrencilerin evdeki zamanlarını verimli geçirmeleri için “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu ödüllü resim ve şiir yarışması düzenledi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi olarak vatandaşların evlerinden çıkmayarak katılım sağlayacağı bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, “Böylelikle hem vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarından dolayı evde sıkılmamalarını sağlamış oluyoruz, hem de virüs ile mücadelede etkin bir rol oynamış oluyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu yarışmamızda da yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı ödüllendirerek motive etmeyi amaçladık. Çünkü ülkemizin geleceğe doğru hızla koşmasında, birer fener olan çocuklarımızın duygu, düşünce ve hislerini şiir ve resim yoluyla açığa çıkarmaları için bu tür faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel tüm ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin yarışmaya katılabileceği belirtilerek, “7 20 Nisan tarihleri arasında çizdikleri resim veya yazdıkları şiiri öğrencinin adı, soyadı, açık adresi, veli adı, soyadı, okuduğu okul, sınıfı ve iletişim bilgileriyle kultur@ipekyolu.bel.tr mail adresine mail yollayarak katılım sağlayabilirler. 20 Nisan’da son bulacak başvurularda yetkililer, gelen resimleri İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturacakları komisyon tarafından değerlendirerek dereceye giren birincilere tablet, ikinci ve üçüncülere ise sürpriz ödüller verecekler. Yarışma şartları ise il genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel tüm ilk ve ortaokullardan öğrenciler katılabilecektir. Her kâğıdın sol alt köşesine katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulunun adı ve telefon numarası (okul ve veli telefonu) yazılacak. Hazırlanan şiirler belediyeye mail üzerinden iletilecek. mail: kultur@ipekyolu.bel.tr. Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacak. Teslim edilen eserler ödül töreninden önce hiçbir yerde paylaşılamaz ve yayımlanamaz. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı İpekyolu Belediye Başkanlığına ait olacaktır. Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. Eserlerde ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ teması işlenecektir. Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir. Eserler özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
(Düzeltme) Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu
YEREL HABERLER Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı ...
İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması
Van’da kamuda serbest kıyafet uygulaması
YEREL HABERLER Van’da kamuda serbest kıyafet uygulaması
Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi
Van’da ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ’15 günlük’ yasaklama
(Görüntülü) İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli
YEREL HABERLER (Görüntülü) İpekyolu Belediyesi'nden yaya ...
Tuşba’da hizmete çirkin saldırı Tuşba Belediyesinin yaptığı 2 parkı tahrip ettiler
YEREL HABERLER Tuşba’da hizmete çirkin saldırı Tuşba Belediyesinin ...
Vali Bilmez’den ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına destek verenlere teşekkür
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına destek ...
İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli
İpekyolu Belediyesinden dezenfekte tüneli
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden dezenfekte tüneli
Vanlılar ’evde kal’ çağrısına aldırış etmedi
YEREL HABERLER Vanlılar ’evde kal’ çağrısına aldırış etmedi
Kaymakam Aslan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan Berat Kandili mesajı
Erciş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği
Çaldıran Belediyesinden ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden ‘Haydi Hayalini Çiz’ ...
Başkale’de konteyner kente yerleşim başladı
YEREL HABERLER Başkale’de konteyner kente yerleşim başladı
Van’da en ucuz ekmeği Tuşbalılar yiyor
YEREL HABERLER Van’da en ucuz ekmeği Tuşbalılar yiyor
(Görüntülü) Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Van sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ...
Başkan Berge’den bilinçlendirme çalışması
YEREL HABERLER Başkan Berge’den bilinçlendirme çalışması
Dünya korona virüsü konuşurken, define avcıları Türk-İslam mezarlığını tahrip etti Tahrip edilen mezarlık alanı yürek sızlatıyor
YEREL HABERLER Dünya korona virüsü konuşurken, define avcıları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X