(Görüntülü) Erciş?te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı

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VAN?ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.<br>Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor. <br>Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler. DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-04-07 10:59:00<br>

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