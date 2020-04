Başkan Say’dan 'Berat Kandili' mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Yüce Mevla’nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili'ni bir kez daha idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Say, insanlık aleminin zor bir zamandan geçtiğini belirterek, bu mübarek gecelerin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu. Böylesi kutlu gecede birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Başkan Say, Berat Kandili’nin sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınıldığı, ilahi lütuf ve bereketlere erişildiği müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu kaydetti. Başkan Say, “İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Bu gece, Rabbimizin 'Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim' dediği ve rızıkların paylaştırıldığı müstesna gecelerden biridir. Ramazan ayının habercisi, Yüce Mevla’nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili’nin Edremit’imize, Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim” dedi.

