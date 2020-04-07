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Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

İHA

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum gerçekleştiren ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın, polis helikopteri ile hastaneye nakledildi.

Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum gerçekleştiren ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın, polis helikopteri ile hastaneye nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesi'ne bağlı Taşköprü mezrasında ikamet eden ve doğum sancısı tutan P.K. (40) isimli kadın Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kanaması çoğalan kadının Van'a sevk edilmesine karar verildi. Ancak yolun çığ ve kardan dolayı kapalı olması üzerine Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden gönderilmesinin sakıncalı olmasından dolayı helikopter talebinde bulunuldu. Yetkiler, konuyu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e iletti. Vali Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, 112 Sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray ilçesine sevk edildi. Helikopterin Bahçesaray'a ulaştığı sıra P.K. 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Kanaması devam eden P.K., Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yapan helikopterle Van'a getirildi. Helikopter pistinde bekleyen ambulanslara nakledilen hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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