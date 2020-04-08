Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede

DHA

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Seraya ziyaretçi kabul edilmezken, personel ise seraya girişte termal sisleme yöntemiyle yapılan dezenfeksiyondan geçirilip, günlük ateş ölçümü yapılıyor. Çaldıran ilçesinde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin...

Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Seraya ziyaretçi kabul edilmezken, personel ise seraya girişte termal sisleme yöntemiyle yapılan dezenfeksiyondan geçirilip, günlük ateş ölçümü yapılıyor.<br>Çaldıran ilçesinde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon TL'ye mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı, 'Agro Van' markalı domatesler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor.<br>Üretime ara verilemeyen yerler arasında bulunan seralarda da koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Çalışanlar, sabah işe geldiklerinde 'termal sisleme' yöntemiyle dezenfeksiyondan geçiriliyor. Daha sonra maske ve eldivenleri yenilenen çalışanlar, ateşleri ölçüldükten sonra seraya alınıyor.<br>Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Serada uyarıcı afiş ve pankartların asıldığını ve seranın günlük olarak da sabah ve akşam dezenfekte edildiğini el temasının bulunduğu yerleri ise silme işlemi yaptıklarını söyledi.<br>'GÜVENLE ÜRETİM YAPILIYOR'<br>Erkek personelin serada kaldıklarını, şehir ile iletişimlerinin kesildiğini anlatan Taşkın, kadın personeli ise servislerle 2 grup halinde evlerinden aldıklarını söyledi. Serada 2 metre kuralını uyguladıklarını ve ziyaretçi de kabul etmediklerini anlatan Taşkın şöyle konuştu:<br>"Bu dönemde gıda çok stratejik bir alandır. Evine kapanan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Burada güvenle üretim yapılıyor. Personel sağlığı da dikkat edilerek işlemler yapılıyor. Bitki sağlığı açısından da virüsün dışında diğer etmenlere karşı tedbirler devam ediyor. Burada Mayıs ayının sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve Mayıs sonunda hasat başlayacak. Bu tip üretim yerleri değerlidir. Bu dönemde önemi daha çok ön plana çıkıyor. Üreticinin tarlalarda, seralarda olması lazım. Ama bunun dışında da işi olmayanların evlerinde olması gerekiyor"DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN<br>2020-04-08 07:59:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Riskli doğum yapan kadının imdadına polis ...
Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti
YEREL HABERLER Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri ...
Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
YEREL HABERLER Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için ...
Çaldıran’da siperlik maske üretimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da siperlik maske üretimi
AK Parti’li Gülaçar’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Gülaçar’dan Berat Kandili mesajı
Vali Bilmez’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Berat Kandili mesajı
Semt pazarlarında korona virüs etkisi
YEREL HABERLER Semt pazarlarında korona virüs etkisi
Başkan Süer'den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Süer'den Berat Kandili mesajı
Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı
Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
Mahalle muhtarlarından Başkan Akman’a teşekkür
YEREL HABERLER Mahalle muhtarlarından Başkan Akman’a teşekkür
Çatak Belediye Başkanı Şeylan’dan “Sosyal Mesafe” uyarısı
YEREL HABERLER Çatak Belediye Başkanı Şeylan’dan “Sosyal Mesafe” ...
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas ve başkan yardımcısı Takmaz’dan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas ve başkan ...
Başkale’de korona virüsü önlemleri Kaymakam Solak, ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüsü önlemleri Kaymakam Solak, ...
Başkan Arvas’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arvas’tan Berat Kandili mesajı
Kapı kapı dolaştılar ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım parası dağıttılar Van’da oluşturulan ekipler ile 82 bin 233 ihtiyaç sahibi aileye 1000 lira yardım parası dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaştılar ihtiyaç sahibi ailelere 1000 ...
(Görüntülü) Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse yakalandığını zannetti, ...
Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ...
VASKİ’den su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER VASKİ’den su kesintisi uyarısı
Başkan Say’dan 'Berat Kandili' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan 'Berat Kandili' mesajı
(Görüntülü) Erciş?te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erciş?te sosyal mesafeyi korumak için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X