Bahçesaray belediyesinden el dezenfekte istasyonu

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Van’ın Bahçesaray Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Bahçesaray Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede salgının önlenmesi için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla vatandaşların kendilerini virüse karşı koruyabilmeleri için 8 noktaya el dezenfekte istasyonları kurarak önlemlerini artırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz’ın nezaretinde 8 adet el dezenfekte istasyonları ilçesinin değişik yerlerine kurularak vatandaşın hizmetine sunuldu.

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