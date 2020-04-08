Eczanelerin çalışma saatleri değişti

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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saati değişti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz geneli faaliyet gösteren serbest eczanelerin pandemi tedbirleri kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılış ve kapanış saatlerinin hafta içi 10.0018.00, Cumartesi günleri için 10.0017.00 olarak güncellenmiştir. Van’ın Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçeleri için nöbetçi eczane sayısı 5’e çıkarılırken, eczanelerin açılış kapanış saatleri haricindeki diğer saatlerde nöbetçi eczanelerin nöbete devam etmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

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