3 kardeşe, derslerini takip edebilmeleri için öğretmenlerden televizyon

<br>Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinin Bozyiğit Mahallesi'nde, evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 3 kardeşe, öğretmenleri tarafından televizyon hediye edildi.<br>Gürpınar Bozyiğit Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, kardeş olan 8'inci sınıf öğrencisi Refik ve Beyzanur ile 6'ncı sınıf öğrencisi Özdal Göktepe'nin televizyonları olmadığı için derslerini takip edemediklerini öğrenince hemen harekete geçti. 3 kardeş için bir araya gelen Okul Müdürü Seyithan Akbulut ve öğretmenler, kendi aralarında para toplayarak, 3 kardeş için televizyon aldı. Kurulumu yapılan televizyondan derslerini takip etmeye başlayan kardeşler, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. <br>Okul Müdürü Seyyithan Akbulut, öğrencileri ve aileleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını, sıkıntıları olunca da hemen yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde bütün velilerimizi arıyoruz. Üç kardeş öğrencimizin televizyonunun olmadığını öğrenince de hemen harekete geçtik ve bu ailemize bir televizyon alarak, hediye ettik. Bundan da büyük mutululk duyduk" dedi. <br>Okul Müdür Yardımcısı Ezgi Aktaş ise hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Olumsuz durumları en aza indirmek için ailelerle sürekli iletişim halindeyiz. Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek öğrencilerimize yardımda bulunmak istedik. Eğitimin aksamaması için biz de tedbirlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI<br>2020-04-09 13:55:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.