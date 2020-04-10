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AK Parti’li Kartal’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

İHA

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti’li Kartal’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Kartal, yayımladığı mesajda, “Bugünün Türkiye’sinde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan çabalar sergileyen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her zaman, her koşulda, en zorlu şartlar altında üstlendikleri her görevi başarıyla yerine getiren emniyet mensubu arkadaşlarımız, özverili çalışmaları ile milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip olmuşlardır. Tarihi çeşitli başarılarla, şan ve şerefle dolu olan emniyet teşkilatımızın; çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı çerçevesinde tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerine güvenim tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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