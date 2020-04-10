Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs salgını nedeniyle sadece çelenk konularak kutlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ dışında çok az sayıda polis memurunun katıldığı çelenk koyma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi. <br>Van'da her yıl coşkuyla kutlanan Türk polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında, bu yıl sadece kentin Beşyol Meydanı'nda bulunan valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ dışında kimse katılmadı. Çok az sayıda polis görevlisinin katıldığı çelenk sunma töreninde sosyal mesafeye dikkat edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Karabağ, anıta çelengi koydu. Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korurken, bazı polislerin maske takıp, protokol alanında mesafeli durduğu görüldü. Çelenk sunma töreninin ardından polis ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit polislerin mezarlarını ziyaret edip, çiçek bırakarak, dua etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-10 12:50:46<br>

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