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Başkan Akman’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs salgını ile mücadelede mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışan sağlıkçılara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Akman’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs salgını ile mücadelede mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışan sağlıkçılara moral ziyaretinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı ‘Alkış’ kampanyasına da tam destek veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mesai mefhumu gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden görevlerinin başında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek için Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Korona virüs salgını ile mücadelede mesai kavramı gözetmeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Akman, “Ülkemiz ve dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalığından dolayı ilçemizde görev yapan sağlık personellerimize moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi ilettik. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar” dedi
Ülke olarak salgını en kısa sürede atlatacaklarına inandığını ifade eden Başkan Akman, “Yeter ki belirtilen kurallara uyalım. Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. ‘Evde Kal Tuşba’, ‘Evde Hayat Var’ diyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumunda olabiliriz. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz. Bizler Tuşba Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanındayız. Kendilerine sağlıklı günler ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterilen hassasiyetten dolayı tüm sağlık çalışanları adına Başkan Akman ve ekibine teşekkür etti. Tuşba Belediyesi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile sağlık ocaklarının zamanında ve düzenli olarak dezenfekte edildiğini de hatırlatan Dr. Kalkan, sağlık çalışanlarına tahsis edilen İskele Öğretmenevi ile Çitören Mahallesi’nde bulunan Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezinin de dezenfekte edilmesini talep etti.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecesini gündüzünü halkına hizmet etmeye adayan sağlık çalışanlarının her talebini yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Başkan Akman, müdürlükteki görevli personele tatlı ikramında bulunduktan sonra kurumda ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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