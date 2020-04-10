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İpekyolu Belediyesinden korona virüs bilgilendirmesi

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden korona virüs bilgilendirmesi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinin beraber yürüttükleri çalışma çerçevesinde tüm dünyada ve ülkemizde görünen korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, vatandaşların korona virüs salgınını önleyici ve korunma yollarının yanı sıra çocuklara anlatma yolları, evde kalmalardan dolayı psikolojik olarak sağlam durma yolları ve akciğer kaslarının gelişmesi için yapılması gerekenler hakkında videolu anlatımlar gerçekleştirildi.
Sosyal Hizmet Uzmanı Özgül Kapıcı, Fizyoterapist Taner İlhan ve Çocuk Gelişimci Davut Kaya tarafından videolu anlatımlar yapıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Özgül Kapıcı, korona virüsün biyolojik ve fizyolojik etkilerinin yanında ruhsal boyutunun da azımsanamaz olduğunu belirterek, “Hepimiz bir belirsizlik içerisindeyiz. Bu belirsizlikte kafalarda soru işaretleri doğurmaya başladı. Bu soru işaretleri neticesinde de kaygı dediğimiz duygu ortaya çıkmakta ve kaygının artması sonucu da gerginlik, huzursuzluk, stresli ruh hali de artmaktadır. Bu süreçte kaygıyı aza indirmek için bir kaç öneride bulunmak istiyorum. Güvenilir haber kaynaklarından bilgiyi iki kere almalıyız, fazla bilgi bizde virüs dışında bir yaşam yokmuş gibi bir algı oluşturacağından bu konuya dikkat etmeliyiz. Temel rutinlerimizi yerine getirelim; yani uyku düzenine, beslenme düzenine, hijyen düzenine dikkat etmek önem arz etmektedir. Kendimizi iyi hissettiren şeyleri bulmak lazım, bu süreçte ertelediğimiz ne varsa onu yapalım. El uğraşı gerektiren etkinliklerle uğraşmak zihninize de daha iyi gelecektir. Onun için kendi imkanlarımız dahilinde evde yapabileceğimiz el uğraşları bulalım; boyama, resim, enstrüman ve benzeri gibi. Bu süreçte dua gibi bizi iyi hissettiren ne varsa onu yapalım ve aynı zamanda zinde kalmak ve stresimizi azaltmak için düzenli olarak spor yapalım” dedi.
Fizyoterapist Taner İlhan ise korona virüsün akciğerleri hedef aldığını belirterek, “Ciğerleri korumak için akciğer kaslarının güçlü olması çok büyük rol oynamaktadır. Akciğer kaslarını güçlendirmek için yapılması gereken hareketler uygulamalı bir şekilde göstermelidir. Vatandaşlarımızın güçlü ve sağlam akciğer kaslarına sahip olmalarını sağlayacak bilgilendirme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Çocuk Gelişimci Davut Kaya da, korona virüsün çocuklara nasıl anlatılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Kaya, ailelerin çocuklarına korona virüsü anlatmaları için kısa bir örnekte de bulundu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, toplumun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla vatandaşları korona virüs hakkında bilgilendirme ve korunma yollarıyla ilgili çalışmalarına farklı zaman dilimlerinde devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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