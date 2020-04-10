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Van’daki meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor

İHA

Van’daki meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde otomatik maske üretim makinesiyle günde 10 bin adet 3 katlı tam korumalı maske üretiyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) korona virüs önlemleri kapsamında başlattığı çalışmalar sonucunda mesleki ve teknik Anadolu liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilmişti. Bu kapsamda Van’daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla maske üretimi son hızla devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan atölyelerde seri üretime geçildi.

“Maske üretim makinesiyle seri üretime geçildi”
Makineyle günde 10 bin adet maske üretildiğini belirten Okul Müdiresi Elif Yörük, “Van’da üç kız meslek lisesi olarak birlikte üretim yapmak için hareket ediyoruz. Düz dikiş makineleri ile üretim yapmakta iken bakanlığımız tarafından temin edilen otomatik maske üretim makinemiz ile seri üretime geçmiş bulunmaktayız. Günde 10 bin adet maske kesim işlemi yapılmakta olup lastik dikimi yapılarak en son 280 derecelik buharlama ile dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra ambalajlanmaktadır. Bizlere bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Bakanımıza, Van Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke’ye teşekkür ediyoruz” dedi.
Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretim atölyelerini ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Türkiye genelinde mesleki liselerde yapılan çalışmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, bu anlamda ülkenin maske ihtiyacını karşılama babında meslek liselerinin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Korona virüse karşı maske üretim sürecinde Van ilinde üç meslek lisenin yanı sıra Olgunlaşma Enstitüsünde de maske üretim işlemlerinin yürütüldüğünü belirten Tevke, “Bu okulumuzda maske üretim işlemi düz dikiş makineleri ile yapılıyordu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği seri üretim makası ile bu süreci daha da hızlandırdık. Şimdilik günde 3 katlı tam korumalı 10 bin adet maske üretimini burada gerçekleştiriyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. İnşallah ülke olarak bu süreci elbirliğiyle başarıyla atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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