Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular

DHA

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Sabri Yıldızer (61) ve Feride Tay (59), tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi. Van Bölge Eğitim Araştırma  Hastanesi'nin İskele Caddesi'ndeki ek binasında tedavileri tamamlanan Ercan Çiftçibaşı, Sabri Yıldızer ve Feride Tay, sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi. Hastane önünde mesafe kuralına göre duran Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile sağlık çalışanaları taburcu olan 3 kişiye çiçek verip, alkışladı....

Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Sabri Yıldızer (61) ve Feride Tay (59), tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Van Bölge Eğitim Araştırma  Hastanesi'nin İskele Caddesi'ndeki ek binasında tedavileri tamamlanan Ercan Çiftçibaşı, Sabri Yıldızer ve Feride Tay, sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi. Hastane önünde mesafe kuralına göre duran Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile sağlık çalışanaları taburcu olan 3 kişiye çiçek verip, alkışladı. Taburcu olan 3 kişi, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek.<br>TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ KORONAVİRÜS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ<br>Taburcu olan Sabri Yıldızer, gazetecilere koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı. Yıldezer," Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Aslen Van Çaldıranlıyım. Bir taziye için Çaldıran'ın bir mahallesine  geldim. Orada rahatsızlanınca doktora geldim. Beni hastaneye yatırdılar. Sağ olsunlar doktorlar bana çok iyi baktı. 14 gündür burada tedavi görüyordum. Çok şükür bu hastalığı atlattım. Hasta olan insanlar mutlaka doktora görünsünler. Ben 61 yaşındayım. İyileştiğim için çok mutluyum" dedi.<br>ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN<br>Konuşurken duygulanan Feride Tay ise, tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini ve doktorların kendisine çok iyi baktığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Rabbim doktor ve hemşilerimizi korusun.Ülkemizdeki bu virüsü rabbil deffetsin. Evimdeyken koronavirüs bana bulaştı. Dizimden ameliyat olmuştum. Nerden bulaştığını bilmiyorum. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.<br>ASKER OĞLUMUN YANINA GELDİĞİM GÜN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM<br>Ercan Çiftçibaşı da, İstanbul'dan İzmir'e gidip, oğluna araç aldığını anlatarak, "11 Mart'ta Van'a geldim. Oğlum askeri personel. Otogarda görevliydi. Yanına geldim. Orda koronavirüs olduğum tespit edildi. Sonsuz şükürler olsun ki bu hastalığı yendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizlere bu imkanı sağladıkları için. Burada bizimle ilgilenen Başhekim, doktor ve tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Benim moral ve motivasyonumu en üst seviyeye çıkardılar. İstanbul'dan Van-Erciş'e geldim. 20 gündür tedavi görüyorum. Vatandaşlarımıza şunu söylorum. Sokağa çıkmayın, kurallara uyun. Korkmayın. Eğr hastalığınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin, tedavinizi olun. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Önemli olan moral ve motivasyon. Ben ilk önce halsiz kaldım. Ağzım, yüzüm yanmaya başladı. Artık beynim bulanıyordu. Uykum gelmiyordu.Hastaneye gittim. Tomografi çektiler ve ondan sonra ciğerlerimle bu hastalık tespit edildi. Allah'a şükür bu hastalığı yendim" ifadelerini kullandı.<br>BİR AYDA 11 HASTAMIZI TABURCU ETTİK<br>Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik ise, şu ana kadar tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişiyi taburcu ettiklerini söyledi.<br>Doç. Dr. Çelik, şöyle konuştu:<br>"Bugün de covid-19 sonuçları pozitif olan 3 hastamızı taburcu ettik. Tüm doktor arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bu virüsle mücadele ederek, bugün bir başarıya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu tüm Vanlı'larla paylaşmak istiyoruz. Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesi ilan edildi. O günden bu yana neredeyle bütün vakaların bizim hastanemizde takip ve tedavileri yapılıyor. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta, Van'da ise 15 Mart'ta gözlemlendi. Yaşlaşık bir aylık süreçte toplam 11 hastamız şifa buldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ben huzurlarınızda tüm mesai arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Bu virül enfeksiyon maalesef çok hızlı yayılan, sonuçları da 10 gün içerisinde kötüye giden bir enfeksiyon. Biz üç yerleşkedeki hastanelerimizde, hastalara tedavi veriyoruz. Hastalarda sürekli sayılar değişiyor. İyileşip taburcu ettiklerimiz var, yeni gelen hastalar var. Bu süreçte tüm arkadaşlarımız can siperhane çalışıyor. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Toplam 11 pozitif vaka şimdiye kadar tedavi olup taburcu edildi. Burada taburcu edilen hastalar, evde izolasyona alınıyor. Halk Sağlığı da buna çok önem verip takiplerini yapıyor."<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-10 16:20:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Van’ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine ...
Evden çıkamayan yaşlı adamdan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER Evden çıkamayan yaşlı adamdan ‘Biz Bize Yeteriz ...
Van’da korona virüsü yenen 3 kişi taburcu oldu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: “Bir ay içerisinde 11 hastamız şifa buldu”
YEREL HABERLER Van’da korona virüsü yenen 3 kişi taburcu oldu Van ...
Van’daki meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Van’daki meslek liselerinde günde 10 bin maske ...
İpekyolu Belediyesinden korona virüs bilgilendirmesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden korona virüs bilgilendirmesi
Başkan Akman’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
(Görüntülü) Hastane önünde el yıkama alanları oluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastane önünde el yıkama alanları ...
(Görüntülü) Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da sosyal mesafeli polis günü ...
Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması
YEREL HABERLER Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması
Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü
Van’da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu
YEREL HABERLER Van’da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve ...
Başkan Ensari’den ‘Polis Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den ‘Polis Haftası’ mesajı
Edremit Belediyesinden çiftçilere sebze fidesi desteği Çiftçilere 150 bin sebze fidesi dağıtılacak
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden çiftçilere sebze fidesi ...
Van’ın en işlek caddelerine giriş çıkışlar kısıtlanıyor
YEREL HABERLER Van’ın en işlek caddelerine giriş çıkışlar ...
Hastane önünde el yıkama alanları oluşturuldu
YEREL HABERLER Hastane önünde el yıkama alanları oluşturuldu
(Görüntülü)Hükümlüler de maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)Hükümlüler de maske üretiyor
Van’da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor Tıp merkezinde mobil numune alma kabinleri ile sedye transport kabini üretimine başlandı
YEREL HABERLER Van’da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle ...
VASKİ’den korona virüs tedbirleri VASKİ ekipleri, koruyucu tulum ve maske ile görev yapıyor
YEREL HABERLER VASKİ’den korona virüs tedbirleri VASKİ ekipleri, ...
Başkan Sabırlı’dan ‘Polis Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘Polis Haftası’ mesajı
DSİ’den Doğu Anadolu’nun inci Van’a yatırım
YEREL HABERLER DSİ’den Doğu Anadolu’nun inci Van’a yatırım
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Hükümlüler de maske üretiyor
YEREL HABERLER Hükümlüler de maske üretiyor
AK Parti’li Kartal’dan ‘Polis Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X