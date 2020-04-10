Polislere alkışlı kutlama

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü alkışlarla kutladı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'ndeki cezaevinde görev yapan personeller, Türkiye'nin ve Van'ın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan polislerinin gününü kutlamak için bir araya geldi. Cezaevi önünde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlayan personeller, kurumun önünde bekleyen polis memurlarına da alkışlarla destek verdi.

Polis memurları da, duyarlılıklarından dolayı kurum personellerine teşekkür etti.

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