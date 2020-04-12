İran’daki deprem Van’da da hissedildi

Jandarma gençlere böyle sitem etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Van’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.23 sıralarında İran’ın Hoy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran’a sınır olan Van’ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.