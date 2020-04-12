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(Görüntülü) Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü

DHA

(Görüntülü) Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü

VAN'ın Erciş ilçesinde, 8 yaşındaki Nazlı Albayrak, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zabıta ekiplerini telefonla arayıp, bir hafta önce evlerine aldıkları 'Adem' isimli Sultan papağının çok sıkıldığını, ona arkadaş olması için bir papağan alınmasını istedi. Zabıta ekipleri, talep üzerine Nazlı Albayrak'ın evine bir papağan götürdü.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak?ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan kentlerden olan Van'ın Erciş ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde oturan Tenzile Ana İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Albayrak, yasak nedeniyle dün akşam saatlerinde ailesine, evindeki papağanına arkadaş alınması istediğini söyledi. Ancak yasak nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması ve dışarı çıkamadıklarından dolayı küçük kızın ailesi bu isteği yerine getiremedi.<br>Nazlı Albayrak, bunun üzerine Erciş Belediyesi zabıta ekiplerini aradı. "Ben dışarı çıkamıyorum ancak papağan istiyorum. Bir hafta önce evimize 'Adem' isminde Sultan papağanı aldık. Kuşumuzun bir süre sonra çok sıkıldığını hissettim.Ona bir arkadaş istiyorum" dedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri bir papağan alıp, Nazlı'nın evine götürdü.<br>ZABITAYA TEŞEKKÜR ETTİ<br>Bu isteğini yerine getiren zabıta ekiplerine teşekkür eden Nazlı Albayrak,"Bir hafta önce evimize bir Sultan papağanı aldık. Kuşumuzun bir süre sonra çok sıkıldığını hissettim. Bu durum beni çok üzdü. Dışarı çıkamadığım için telefon açıp zabıta amcalardan yardım istedim. Onlar da benim bu çağrıma kulak verip, bir Sultan papağanı alarak bana getirdiler. Şimdi çok mutluyum. Önceki kuşumun adı 'Adem', bunun adını da 'Badem' koydum. Şimdi iki tane papağanım oldu. Çok mutluyum. Zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum"dedi.<br>Zabıta personeli Şenol Yaşar ise, küçük kızı isteğini yerine getirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.Yaşar, "Küçük kardeşimiz bir papağan almamız için bize ulaştı. Biz de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı olduğu için dışarı çıkamayan Nazlı?ya istediği papağanı alıp, evine getirdik. Bu süreçte evde kalmasını her ne ihtiyacı varsa bize ulaştığında kendisine getireceğimizi ifade ettik"diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-04-12 12:16:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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