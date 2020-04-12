Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza (2)

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<br>VAN'DA İKİ GÜNLÜK YASAKTA 726 KİŞİYE 2 MİLYON 229 BİN LİRA CEZA UGULANDI<br>İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağa uymayanlara rekor ceza kesildi. Van'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 726 kişiye 2 milyon 229 bin TL idari para cezası kesildi. Kentin bir çok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van VAN DHA<br>2020-04-12 21:07:26<br>

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