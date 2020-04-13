Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri devam ediyor Belediye tarafından kamu kurumları ve iş yerlerine, evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Çin’de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarına, iş yerlerine, evlerinden hazırlıksız çıkan ve elinde maskesi olmayan vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere ücretsiz maske dağıtımına başlandı. İlçe merkezinde dağıtılan maskeler başkan yardımcısı Ramazan Takmaz'ın nezaretinde yapılıyor.

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