Van’daki eczaneler dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’daki eczaneler dezenfekte edildi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kent genelindeki tüm eczaneleri dezenfekte etti.

Van’daki eczaneler dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kent genelindeki tüm eczaneleri dezenfekte etti.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları her geçen gün arttırılarak devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında vatandaşların bugünlerde yoğun olarak kullandığı noktalar arasında ilk sırada yer alan eczanelere yönelik çalışma yaptı. İlaçlama ekipleri, kentteki tüm eczaneleri vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte etti.
Korona virüsle mücadelede en riskli gruplardan biri olduklarını belirten Eczacı Behiye Şaybak, salgınla birlikte iş yüklerinin daha çok arttığını söyledi. Şaybak, “Bu nedenle çok zor şartlarda çalışıyoruz. Özellikle ücretsiz maskelerin eczaneler üzerinden dağıtılacak olması bizlerin iş yükünü daha da arttırdı. Kaldı ki ülkemizde bile şu anda çok sayıda eczacı arkadaşımızda maalesef virüs tespit edilmiş, bizler biraz tedirginlik yaşıyoruz. Tüm bunların yanında belediye ekipleri iş yerimizi dezenfekte ediyor. Bu güzel bir çalışma. İlaçlamanın sık sık yapılması bizleri ve vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Eczacı kalfası Fehim Ürgün ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Risk grubunda yer alıyoruz. Vefat eden eczacı arkadaşlarımız var. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bizler elbette tedbirlerimizi alıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından da eczanemiz rutin olarak dezenfekte ediliyor. Yapılan bu hizmetler oldukça güzel, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Van Büyükşehir Belediyesince sürdürülen dezenfekte çalışmalarının il genelinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da polisler, kendi maskelerini kendileri üretiyor
YEREL HABERLER Van'da polisler, kendi maskelerini kendileri üretiyor
Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı
Çaldıran'daki bir mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Çaldıran'daki bir mahallede karantina sona erdi
Vefa ekibi 70 yaşındaki akciğer hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Vefa ekibi 70 yaşındaki akciğer hastası için seferber ...
(Görüntülü) Musa dede Türk bayrağı istedi, polis evine getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Musa dede Türk bayrağı istedi, polis ...
Musa dede Türk bayrağı istedi, polis evine getirdi
YEREL HABERLER Musa dede Türk bayrağı istedi, polis evine getirdi
Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri devam ediyor Belediye tarafından kamu kurumları ve iş yerlerine, evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri devam ...
Bahçesaray belediyesi evde kalan vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Bahçesaray belediyesi evde kalan vatandaşları ...
Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor Grup, 20 günde 60 bin 913 vatandaşın maaş ve sosyal yardım taleplerini yerine getirdi
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor Grup, ...
Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza (2)
YEREL HABERLER Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza ...
Van'da yasağa uymayanlara 2 milyon 229 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Van'da yasağa uymayanlara 2 milyon 229 bin lira para ...
Bahçesaray bedediyesi evde kalan vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Bahçesaray bedediyesi evde kalan vatandaşları ...
Çaldıran'da 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran'da 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
38 bin nüfuslu kampüste korona sessizliği
YEREL HABERLER 38 bin nüfuslu kampüste korona sessizliği
Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele Van'da kar kalınlığının yer yer 6-7 metre olduğu bölgede yol açma çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla ...
Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
Van sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Van sokakları boş kaldı
Van'da, evdekiler için 'online müzik' yarışması
YEREL HABERLER Van'da, evdekiler için 'online müzik' yarışması
Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi
YEREL HABERLER Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş ...
(Düzeltme) İpekyolu Belediyesinden “Dengê Mala” projesi
YEREL HABERLER (Düzeltme) İpekyolu Belediyesinden “Dengê Mala” ...
Sosyal yardımlarla geçinen engelli adamdan duygulandıran bağış Şevket Ülgen, devletin verdiği engelli maaşı ve bin lira nakdi yardımdan 500 lirayı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Sosyal yardımlarla geçinen engelli adamdan ...
(Görüntülü) İpekyolu Belediyesi'nden online spor salonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İpekyolu Belediyesi'nden online spor ...
(Görüntülü) Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine ...
Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza
YEREL HABERLER Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X